Tamberi vince in Diamond League con 231

(Di domenica 25 agosto 2024) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - Gianmarcotrionfa nel salto in alto in Wandaa Chorzow, in Polonia, dopo la sfortunata finale alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro, dopo la disavventura ai Giochi con una colica renale a rovinare i programmi, torna in pedana oggi e riprende il feeling con la vittoria in un'altra gara tutta in salita.rischia l'eliminazione alla misura d'ingresso di 2,18 (due errori e poca energia), poi si mette in moto e finisce per trionfare al terzo tentativo a 2,31 superando in classifica il 2,29 del giamaicano Romaine Beckford, dell'ucraino Oleh Doroshchuk e del coreano Woo Sang-hyeok. Due tentativi (non riusciti) al 2,38 della possibile migliore prestazione mondiale dell'anno (un centimetro meglio della sua misura a Roma 2024) e l'ultimo nullo al 2,40 del possibile record italiano.