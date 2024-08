TajaniIus scholae è nostra idea società non priorità Governo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) "Il tema dello Iusè unavisione dellae dell'Italia, non unadel. Diciamo quello che pensiamo su questo argomento". Lo dice il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri Antoni Tajani, intervistato a "L'Arena" di Verona. "Noi siamo leali, ma - aggiunge - dobbiamo anche guardare a un'Italia che cambia e, come centrodestra, non dobbiamo lasciare certi argomenti alla sinistra".