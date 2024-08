Still tecnico Lens | Satriano? Energia e pressing! Ci aiuterà molto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) Ildelha parlato al termine della partita trae Brest. Qualche commento anche sul nuovo arrivo dall’Inter. OTTIMI RINFORZI – Oggi ilha battuto il Brest per 2-0 in Ligue 1. Martin, giocatore in prestito dall’Inter, è entrato nel secondo tempo. Il suoWilliamne ha parlato nel post partita: «Anass è capace di creare cose interessanti. Ha una certa verticalità nel gioco, una presa profonda quando uno dei 2 attaccanti entra in contropiede. Èrapido nei primi metri. Questo è ciò che è richiesto in questa posizione da numero 10.? Abbiamo visto che ha, queste due cose ci aiuteranno. È capace di creare occasioni con i suoi piccoli tiri profondi e il suo senso del gol. Volevamo aggiungere qualità, è stato fatto con Anass e Martin».