Sos cure a Garbagnate | le ricette arrivano via mail

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Dopo l’apertura di due ambulatori medici temporanei per i cittadini che sono rimasti senza medico di base, l’Asst Rhodense attiva un nuovo servizio per far fronte alle numerose richieste di prescrizione di farmaci ad uso continuativo/cronico cheproprio dai pazienti che si rivolgono ai due ambulatori, uno al Pot di Bollate e l’altro all’ospedale di Passirana di Rho. L’obiettivo è migliorare la gestione delle richieste e dare risposte in tempi brevi. I cittadini potranno fare richiesta delle sole prescrizioni di farmaci inviando unaindicando nome e cognome, codice fiscale, nome del farmaco, dosaggio, posologia assunta, le ultime 5 cifre della tessera sanitaria e un numero di telefono. È importante che nella richiesta vengano messe tutte le informazioni necessarie al rilascio della prescrizione. Le richieste saranno inviate entro 3 giorni lavorativi.