Sono istituti ad alta specializzazione tecnica e tecnologica che offrono una preparazione orientata al mercato del lavoro I dati li premiano | l' 87 per cento dei diplomati si impiega entro un anno Ora un' iniziativa privata mette a disposizione fondi e risorse per migliorarne ancora la competitività

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 25 agosto 2024) Si chiama Fondazione per la scuola italiana, è un ente no profit appena nato, è completamente finanziato da privati e punta a dare un sostegno economico concreto alla scuola. Denaro, dare adeglipubblici, in particolare degli Its Academy (Its sta per Istituto tecnologico superiore). Dieci milioni di euro è l’obiettivo della raccolta per il primo, 50 milioniil 2029.