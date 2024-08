Sollevamento pesi i convocati dell’Italia per i Mondiali Junior | quattro azzurre iscritte a León

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Da giovedì 19 a venerdì 27 settembre si terranno a(Spagna) i Campionati2024 di, l’evento giovanile più importante della stagione a livello internazionale. Si volta pagina dunque dopo i Giochi Olimpici di Parigi con la rassegna iridata Under 21 riservata agli atleti nati tra il 2004 ed il 2009, che sognano di prendere parte alla prossima edizione a cinque cerchi di Los Angeles 2028. Dopo l’ultimo aggiornamento dell’entry list, sono rimastigli italiani iscritti al Mondiale iberico: Celine Delia (55 kg), Greta De Riso (59 kg), Lavinia Magistris (64 kg) e Sara Dal Bò (81 kg). La squadra azzurra verrà quindi rappresentata solamente incategorie di peso del settore femminile, non schierando nessun atleta in campo maschile. Obiettivo medaglia per la veronese classe 2005 Delia, già argento europeo senior nei 55 kg lo scorso febbraio.