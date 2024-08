Smart con a bordo 4 persone si ribalta nel Napoletano | morta una bambina di 8 anni ferita la sorella Auto senza assicurazione e conducente senza patente

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 25 agosto 2024) Incidentele stamattina a Giugliano in Campania, nel: in via Domitiana, unaFortwo con aquattro(una coppia con due figlie) si èta per cause ancora da accertare. Una delle bambine, di ottoappena, èa causa dell’impatto. Un’altra minore di 16è in ospedale a Pozzuoli per probabili fratture; la madre è in osservazione nello stesso