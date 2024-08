Smart con 4 a bordo si ribalta nel Napoletano morta bimba di 8 anni Padre senza patente

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 25 agosto 2024) Incidentele stamattina a Giugliano in Campania, nel: unaFortwo con aquattro persone, una coppia con due figlie, si èta per cause ancora da accertare in via Domitiana. Una delle bambine, di ottoappena, èa causa dell’impatto. L'altra di 16è stata ricoverata in ospedale a Pozzuoli per probabili fratture. La madre è in osservazione nello stesso ospedale. Stando alle prime informazioni l'uomo alla guida, che se l'è cavata con qualche escoriazione, era. Il tratto di strada è stato momentaneamente interdetto al transito. Sul posto i carabinieri.