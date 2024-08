Siamo in pieno baby-sboom Anno dopo anno l' Istat certifica il continuo calo delle nascite che nel 2022 sono scese per la prima volta sotto quota 400mila neonati Ci stiamo perdendo le nuove generazioni Ma stando agli allarmi di ginecologi e andrologi l' infertilità cresce ben prima che gli anni riducano naturalmente il numero di ovuli o di spermatozoi Che cosa ci sta accadendo?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 25 agosto 2024)inl’il, che nelper la. Ci” le. Dipende dal fatto che si diventa genitori in età “attempata”, con il primo bebè che in Italia arriva in media quando la mamma ha già 32. Ma questa è solo unatessere del puzzle. Perché l’non è un problema solo per chi ha iniziato tardi a pensare a un figlio, come è fisiologico. Ma anche i giovani, oggi, sembrano sempre meno capaci di farne.