Si finge carabiniere ma la vendita è una truffa

(Di domenica 25 agosto 2024) Utilizzando la foto di unsul suo profilo Whatsapp e dando appuntamento alla vittima nei pressi della caserma, si è finto un militare dell’Arma per poi mettere in a segno, insiemecon un complice, unastudiata nei minimi dettagli. I due malviventi, però, sono stati smascherati dai carabinieri di Montegranaro che, al termine degli accertamenti avviati a seguito della querela formalizzata da un uomo residente nel Maceratese, hanno denunciato alla procura di Fermo due 30enni della provincia di Taranto. Gli autori del reato, attraverso il servizio di messaggistica Whatsapp hanno pattuito ladi un telefono cellulare Iphone 15 e hanno indotto la vittima a eseguire un versamento di 650 euro per mezzo di una ricarica su una carta Postepay, concordando la consegna a mano nei pressi della stazione carabinieri di Civitanova.