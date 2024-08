Serie A | Torino-Atalanta 2-1pari Viola

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 25 agosto 2024) 20.33 Ilbatte l',pareggio tra Fiorentina e Venezia. All'Olimpico, 2-1 in rimonta per i granata. Al 'Franchi' esce lo 0-0: portieri protagonisti. L'va in vantaggio con un colpo di testa di Retegui (26'). La reazione granata porta al gol di Ilic imbeccato da Adams (31'). Nella ripresa, è lo stesso scozzese a firmare il sorpasso su respinta di Carnesecchi del tiro di Zapata (49'). La Dea colpisce una traversa con Retegui e un palo con De Ketelaere.Ma è Pasalic a farsi respingere un rigore da Milinkovic-Savic al 96'.