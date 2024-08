San Milinkovic Savic salva il Torino | Atalanta KO prima dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) L’perde 2-1 contro il, sbagliando anche un rigore al 95?. Prossima settimana c’è l’Inter allo stadio San Siro. COLPO TORO –se le danno di santa ragione in una partita bella e spettacolare, con tantissime occasioni da gol. La Dea si presenta in Piemonte senza i suoi pezzi da novanta Ademola Lookman e Teun Koopmeiners. Il primo è rientrato, mentre il secondo viaggia spedito verso la Juventus. Dal canto suo, Gian Piero Gasperini può gioire per laconvocazione di Nicolò Zaniolo. Entrambe le squadre comunque arrivano molto bene alla partita: i granata di Vanoli hanno pareggiato 2-2 contro il Milan all’esordio, mentre la Dea ne ha fatti quattro al Lecce al Via del Mare. Il match si sblocca al 26? ancora con Mateo Retegui, che trova di testa il suo terzo gol in due partite di campionato.