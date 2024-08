Roma-Empoli domenica 25 agosto 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 25 agosto 2024) L’esordio dellasul campo del Cagliari è stato privo di gol ma comunque promettente sul piano del gioco, Dovbyk si è visto negare il primo gol in serie A dalla traversa e i giallorossi tutto sommato sono piaciuti per atteggiamento e propositività. L’arriva all’Olimpico dopo il pareggio 0-0 contro il Monza all’esordio in InfoBetting: Scommesse Sportive e