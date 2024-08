Roma-Empoli 1-2 Gyasi e Colombo gelano l’Olimpico

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 25 agosto 2024) Vittoria esterna dei toscani, ai giallorossi non basta il gol di Shomurodov. Palo di Dybala allo scadere L'vince 2-1 sul campo dellaoggi 25 agosto nella seconda giornata del campionato di Serie A e rovina la serata speciale giallorossa. L'Olimpico, in festa per la permanenza di Dybala, assiste al passo falso della squadra