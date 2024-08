Rirò vino rosso da cocktail

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di domenica 25 agosto 2024) Un prodotto innovativo che farà storcere la bocca ai puristi dell’enologia ma che potrebbe rompere un tabù. Untoscano prodotto da Barbanera (del gruppo Italian Wine Brands) pensato sia per un consumo tradizionale sia per essere il punto di contatto con il mondo dell’aperitivo, in travolgente crescita in Italia. Semplice provocazione o vera innovazione?