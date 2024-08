Rallentamenti sulla A2 in direzione nord tra Torano e Tarsia Cs

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 25 agosto 2024) AGI -A2 “Autostrada del Mediterraneo” – anche in relazione agli intensi flussi di traffico connessi al controesodo estivo – si stanno registrandointra gli svincoli di, in corrispondenza di un restringimento di carreggiata di circa 200 metri in prossimità del chilometro 230, che non è stato possibile rimuovere su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. I n quella tratta il transito è consentitosola corsia di sorpasso. Al fine di evitare blocchi della circolazione, il personale Anas presente sul posto ha attivato anche un percorso alternativo consigliatoviabilità provinciale parallela all'autostrada, con uscita ae rientro aSud.