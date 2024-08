Rai dal 28 agosto arriva il DVB-T2

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 25 agosto 2024) La Rai prosegue il percorso di innovazione tecnologica secondo le tappe indicate dal Ministero e dal 28inizierà a trasmettere alcuni suoi canali in DVB-T2 e il nuovo sistema di codifica HEVC. Il passaggio al nuovo standard DVB-T2 non prevede cambiamenti per Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews 24 e la maggior parte dell’offerta Rai. Saranno solo tre, al momento, i canali interessati e visibili in alta definizione (HD) esclusivamente nel nuovo standard DVB-T2: Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola. Questo significa che per continuare a guardare Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola, in digitale terrestre, dal 282024 occorre avere un ricevitore compatibile con tale standard.