Ponte sullo Stretto questioni tecniche e frasi in libertà | la polemica tra Piero Pelù e il ministro Salvini

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 25 agosto 2024) «Solo un ingegnere corrotto può firmare un progetto come quello del» ., che di mestiere fa il cantante, sul palco del Roccella Festival, in Calabria, accende la miccia per l’ennesimasulla più grande opera infrastrutturale mai concepita in Italia. Lo fa come fanno spesso gli artisti, che possono dire qualunque cosa, contando sull’immunità del loro