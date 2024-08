Patuanelli M5s | Non si possono fare alleanze con Renzi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 25 agosto 2024) RIMINI – “Quello che faoggi lo sappiamo, quello che farà domani mattina non lo sappiamo noi e non lo sa nemmeno lui. Non si può basare su una fiducia che non c’è un rapporto che deve essere serio in funzione di un’alleanza elettorale e programmatica.fa cadere i governi, non li crea”. E’ quanto ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato Stefanoal margine del Meeting di Rimini. “Mi sembra abbastanza evidente che la storia del M5s – ha aggiunto – sia nel campo progressista, del centrosinistra”. L'articolo(M5s): “Non sicon” L'Opinionista.