Paralimpiadi Parigi 2024 | ecco gli Azzurri del tiro con l' arco

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 25 agosto 2024) La Nazionale Paralimpica dicon l'è arrivata in Francia per i Giochi Paralimpici di. La competizione arcieristica prenderà il via il 29 agosto e terminerà il 5 settembre.subito in campo per la "familiarizzazione", le prove dinello stadio che accoglierà le