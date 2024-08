Palladino Fiorentina | Non abbiamo concesso nulla; serve pazienza c’è ancora da migliorare

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 agosto 2024) Le parole di Raffaele, tecnico della, dopo il terzo ottenuto dai viola in casa contro il Venezia Raffaeleha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dellacontro il Venezia. Di seguito le sue parole. PAREGGIO – «Le difficoltà ci sono sempre, in tutte le partite, io oggi voglio fare i