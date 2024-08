Palacios Inter fumata bianca per il difensore | ecco QUANDO il difensore argentino arriverà a MILANO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 agosto 2024) È fatta per l’arrivo diall’: i dettagli sono stati limati e oggiin Europa per prepararsi alla firmasarà presto un nuovo giocatore dell’. Ilfirmerà un contratto di cinque anni dopo che Talare e Independiente Rivadia hanno trovato in poco tempo l’accordo per l’incasso del. Secondo il