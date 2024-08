Padova-Trento lunedì 26 agosto 2024 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici convocati Andreoletti al completo sei assenze negli ospiti

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 25 agosto 2024) Riparte il campionato di serie C e con esso la stagione del, che ha scelto in panchina: la prima all’Euganeo vede i biancoscudati affrontare ildi Tabbiani. I veneti hanno mostrato evidenti limiti in difesa nelle prime uscite di coppa, incassando ben 5 gol tra Cesena e FeralpiSalò e passando la gara contro i leoni del Garda solamente al 118? con un InfoBetting: Scommesse Sportive e