Oleggio basket iniziata la stagione | le date di pre campionato

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 25 agosto 2024) Tanta atletica e palla per l’Magicche ha fatto suonare la campanella per i suoi Squali mercoledì 21 agosto.La formazione, che sarà al completo dal 27 agosto (eccezion fatta per Omar Karem impegnato con la nazionale del Marocco alla Coppa d’Africa), lavorerà fino a fine agosto