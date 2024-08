Netanyahu ' ciò che è successo oggi non finisce qui'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) "Nasrallah a Beirut e Khamenei a Teheran devono sapere che questo (l'attacco di) è un ulteriore passo per cambiare la situazione al nord" di Israele, "quello che ènon è la fine della storia, non si conclude qui". Lo ha dichiarato Il primo ministro Benyamindopo che l'esercito ha lanciato raid contro gli Hezbollah in Libano per prevenire un loro attacco.