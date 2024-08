Naufragio Palermo hanno tentato di salvarsi in tutti i modi | la ricostruzione del pm

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 25 agosto 2024) Procuratore Cartosio: "Le vittime cercavano bolle d’aria". L'indagine per omicidio ecolposo contro ignoti"diin, cercavano bolle d'aria, vagando vagato per diversi minuti da una cabina all'altra mentre il veliero stava affondando. Ma alla fine in settedovuto arrendersi. Perché l'evento "è stato repentino e improvviso".