Naufragio Bayesian pescatore Porticello | Non si dia la colpa all' equipaggio

(Di domenica 25 agosto 2024)(Palermo), 25 ago. (Adnkronos) - "Non è giusto dare laall', come sento da più parti. Io quella notte ero qui e non ho mai visto nulla di simile. Una tempesta così violenta. Anche la mia barca ha subito gravi danni, per fortuna si è salvata". A parlare con l'Adnkronos è Giuseppe Storniolo, undi(Palermo) che a una settimana dal downburst, come è stato definito ieri dagli inquirenti, che ha provocato ildel veliero britannico, parla di quelle ore. "Al mio arrivo ho visto le imbarcazioni della Guardia costiera e Capitaneria di porto che cercavano uno yacht appena affondato, noi pensavamo si trattasse di una imbarcazione piccola. Ma poi abbiamo saputo che era lunga 56 metri".