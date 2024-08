Napoli Nappi lega | Rabbia per morte della bambina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“La notizia del terribile incidente stradale a Giugliano in Campania dove ha perso la vita unadi appena 8 anni, lascia tutti sconvolti e pieni di. L’auto su cui viaggiava la piccola e gli altri tre componentifamiglia, infatti, era omologata per due persone, senza assicurazione e il padre non aveva la patente. L’ennesima tragedia frutto di una serie di leggerezze alla guida e di gravi irresponsabilità, che con tutta probabilità poteva essere evitata. Il nuovo CodiceStrada, già approvato alla Camera e in attesa dell’ultimo passaggio al Senato prima di diventare legge, con più prevenzione, educazione stradale vera, norme aggiornate e sanzioni severe per i comportamenti pericolosi, contribuirà a fermare questa strage sulle nostre strade.