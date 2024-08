Museo del Tesoro piano di rilancio Accesso a chiostri e cripte riaperto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Con la firma una sotto l’altra di Comune e parrocchia di Santa Maria all’Impruneta, diventa ufficiale lo schema di convenzione votato nelle scorse settimane all’unanimità dal consiglio comunale imprunetino: permette di riaprire e regolare l’aldel, aie alle. "Stiamo avviando un percorso che ci porterà concretamente a una ulteriore valorizzazione degli spazi del" annuncia l’amministrazione. L’obiettivo è rendere fruibile a turisti e cittadini per tutto l’anno gli splendori artistici, storici e spirituali della basilica divisi in varie sezioni, come quella dei manoscritti miniati, della selezione di oggetti in argento e cristallo di rocca, dei manufatti tessili tra cui sei mantellini che proteggevano l’immagine della Madonna e un prezioso cuscino proveniente dall’arredo sepolcrale del vescovo Antonio degli Agli.