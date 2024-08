Muore una bambina nell’incendio di un appartamento Salve altre cinque persone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Santa Croce sull’Arno (Pisa), 25 agosto 2024 – Tragedia in unal secondo piano di un edificio a Santa Croce sull’Arno, in via Turi. Unaè morta mentresono state salvate in un incendio. Fiamme e fumo hanno invaso le stanze nel primo pomeriggio di domenica 25 agosto. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco. Sono intervenute due squadre del comando di Pisa. Contestualmente è intervenuto anche il 118. I vigili del fuoco sono riusciti a salvare due adulti, di cui una donna, peraltro incinta e tre bambini. Nelle fasi di spegnimento dell’incendio è stata portata fuori dall’, priva di sensi, la, la sesta persona soccorsa. Immediate le manovre rianimatorie ma per la piccola non c’è stato niente da fare.