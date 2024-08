Muore davanti agli amici | il malore mentre è a cavallo Gestiva un maneggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Tresana (Massa Carrara), 25 agosto 2024 – Stava andando ad Adelano, per quella che era la sua passione, ma anche il suo lavoro. Si è sentito male all’improvviso e per lui non c’è stato più niente da fare. Tragedia, nel Comune di Tresana, per l’improvvisa e prematura scomparsa di Sirio Tonelli, cinquantenne che è morto ieri mattina, per un attacco di cuore. Era a, con altri, diretto ad Adelano, dove è in corso la rassegna delBardigiano al Parco Fiera, una tre giorni della tradizionale festa, che affonda le radici nella storia zerasca. All’improvviso si è sentito male, lungo la strada, a Monte Mirone. Le persone che erano con lui si sono subito accorte che qualcosa non andava e hanno cercato in tutti i modi di soccorrerlo.