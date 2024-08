Monza la portinaia va a controllare appartamento e trova il padrone di casa morto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024)– Se n'è accorta ladi, insospettita dal cattivo odore proveniente dall’. E, avendo le chiavi didi quell’abitazione, come di tutti quelli del suo stabile, ha deciso di andare adi persona. E si èta davanti a un cadavere, quello deldi, 63 anni, in avanzato stato di decomposizione. Probabilmente da almeno una settimana. La tragedia in centro, non lontano dal Parco di. Lanciato l’allarme intorno alle 11 di ieri, sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della Questura di polizia di. Sembra che l’uomo siaper un malore. Il magistrato di turno, non ravvisando alcun segno che potesse andare al di là della morte per cause naturali, non ha disposto autopsie sulla salma, che verrà affidata nel più breve tempo possibile al parente più vicino per organizzare le esequie.