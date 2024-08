Miracolo a Varese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Di quella tempra non ne fanno più. Quando si parlerà di anziani duri e tenaci, d’ora in poi bisognerà pensare a Giuseppina Bardelli. A 89 anni è uscita per cercare funghi tra i monti delle Prealpi varesine, ma si è persa tra boschi, creste e pendii a oltre mille metri di quota. Non riusciva a ritrovare la via di casa, ma non si è data per vinta un secondo: ha bevuto acqua dalle pozze, si è riparata da un violento temporale, ha resistito per quattro notti al freddo della montagna. E quando i soccorritori l’hanno trovata – raccontano – “stava bene, era lucida e orientata: un caso più unico che raro”. Giuseppina, ha detto, era mossa dagli istinti forse più ancestrali e atavici dell’umanità: “Voleva vivere, tornare dai suoi figli e ce l’ha fatta”.