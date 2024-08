Minacce ai carabinieri Dai domiciliari in cella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Ubriaco, ai, ha una violenta lite verbale con la compagna convivente e dà in escandescenze all’arrivo deia cui la donna aveva telefonato terrorizzata. Così i militari di Torgiano hanno eseguito l’orde di carcerazione emessa dal magistrato di sorveglianza di Perugia nei confrontti di un 39enne pluripregiudicato. Lo scorso fine settimana la convivente aveva telefonato al numero di emergenza in preda al panico chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per una lite violenta. Idi Cannara, arrivati nell’abitazione e preso atto della situazione “difficile“, hanno tentato di riportare l’uomo alla calma ma sono stati oggetto di insulti,e spintoni mentre cercavano di aiutare la vittima a recuperare le sue cose all’interno dell’appartamento, prima di lasciarlo insieme ad alcuni suoi familiari anche loro bersaglio delledel 39enne.