Milan shock era dai tempi di ALLEGRI che non si aveva un avvio di campionato così lento Che COSA ci vuole adesso per risalire la classifica

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 agosto 2024) Brutto inizio da parte del: una FALSA PARTENZA che non si vedeva daidi Massimiliano. Le ultime Il 2-1 di Parma è una dura contabilità per il mondo rossonero: 2 gare, 1 solo punto, squadra sempre in svantaggio. Da quanto non si assisteva a una partenzazoppicante? Eccoha scritto