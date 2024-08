Michele il pescatore che ha sfidato le tempeste | A 10 anni vissi un incubo simile al naufragio del veliero Bayesian

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 25 agosto 2024) «Quando in mare ti sorprende una tempesta con vento spaventoso, non c'è niente da fare. Quello che è successo alla barca in Sicilia (del, ndr) io l’ho vissuto quando avevo 10, per fortuna la nostra imbarcazione non si rovesciò». A raccontarlo all’ANSA è l’86enneTroia, il decano dei pescatori di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Ha trascorso