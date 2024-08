Mediazione sociale e penale | 500 casi tra stalking e violenze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Tra gennaio e giugno il Servizio di, supporto psicotraumatologico alle vittime di reato e presidio territoriale del Comune di Milano ha seguito 491 persone, 412 uomini e 79 donne. Il servizio offerto dal Comune opera in città per essere più vicino ai cittadini e alle cittadine che abbiano subito violenza,, abusi o siano rimasti traumatizzati dopo aver subito un reato, per dare un aiuto concreto e un supporto psicologico.