Manuela Carriero e Carlo Marini avvistati nello stesso locale dopo Temptation Island Video

(Di domenica 25 agosto 2024) Alcuni contenuti social pubblicati dahanno fatto chiacchierare gli utenti del web. Nel corso della stagione 2023/2024 di Uomini e Donne,si è presentato come corteggiatore di, che sedeva sul trono. Un trono, il suo, terminato prima del previsto in quanto l’ex concorrente di– a cuipartecipò con Stefano Sirena per poi lasciare il docu-reality con il tentatore Luciano Punzo – decise di abbandonare il programma. Nel dettaglio, l’ex tronista scelse di lasciare il trono perché dubbiosa sul reale interesse mostrato dae dall’altro corteggiatore Michele Longobardi.alcuni mesi,è approdato in veste di tentatore nell’undicesima edizione di. Qui si è legato sentimentalmente alla concorrente Martina De Ioannon, che vi ha partecipato in coppia con Raul Dumitras.