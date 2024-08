M5S Conte | Da Grillo impegni per non sollevare questioni sul simbolo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 25 agosto 2024) ROMA – Per il Movimento 5 Stelle “non vedo questo rischio” di scissione. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, in un’intervista a Repubblica. Il fondatore del Movimento, Beppe, “ha assunto precisicontrattuali che lo obbligano a nonmaisull’utilizzo delda parte del Movimento, che peraltro è già stato modificato più volte ed è registrato a nome dell’associazione del Movimento 5 Stelle e non di singole persone”, ha spiegatonel corso del colloquio. Quando gli si chiede di chi sostiene cheabbia creato un partito personale, l’ex premier replica: “Si tratta di una sonora sciocchezza. Non ricordo che in passato sia mai stata fatta una costituente dal basso con piena libertà di defenestrare anche il leader o approvare indirizzi da lui non condivisi”.