LIVE – Pro Patria-Renate 0-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

(Di domenica 25 agosto 2024) Latestuale di Pro, match valido per la prima giornata del girone A di. Dopo una stagione sotto tono che le ha viste fuori nettamente dalla post season, entrambe le formazioni cercano il riscatto in questo esordio stagionale. Nello scorso campionato nei due scontri diretti ci fu una vittoria per parte, in ambedue i casi da parte della squadra in trasferta. L’incontro è in programma nella giornata di domenica 25 agosto alle ore 18.00, e Sportface.it seguirà l’incontro inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PRO0-0 13? – Chance per ilcon Plescia: palla deviata in corner. 10? – Poche emozioni in questi minuti iniziali. Le due squadre si stanno ancora studiando. 5? – Proin campo con il 3-4-2-1, con Mehic e Pitou a supporto di Toci.