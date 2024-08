LIVE Napoli-Bologna | Diretta video dal Maradona carico Attesa per le formazioni

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 25 agosto 2024)cerca riscatto contro ildopo ko a Verona. Segui ladalllo stadiosupiu.com Ildi Antonio Conte affronta ilnella seconda giornata di Serie A, cercando il riscatto dopo la sconfitta all’esordio contro il Verona. La partita si giocherà domenica 25 agosto alle 20:45 allo stadio Diego Armandodi. DAZN trasmetterà l‘incontro in esclusiva streaming, con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Ciro Ferrara.PIU.COM offrirà unatestuale in tempo reale per tutti gli aggiornamenti sulla partita, a partire dalle 20:45. PROBABILIConte dovrebbe schierare il 3-4-2-1 con Raspadori punta centrale, supportato da Politano e Kvaratskhelia. In difesa torna Buongiorno, con Mazzocchi favorito a destra.