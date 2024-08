LIVE Atletica Diamond League Silesia 2024 in DIRETTA | attesa in casa Italia per Tamberi Fabbri e Jacobs

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.42: La dodicesima tappa dellafa tappa allo Stadion ?l?ski di Chorzów, in Polonia, e per l’quello insarà un appuntamento molto importante visto che saranno ben dieci gli azzurri in gara, a pochi giorni dalla tappalinga, in Golden Gala, in programma a Roma il 30 agosto. Questo impianto ha già avuto un ruolo fondamentale nella storia recente dell’na, in particolare con la vittoria del Campionato Europeo a Squadre del 2023 13.39: Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladell’edizionedel meeting dileggera diin programma a Chorzow in Polonia, dodicesima tappa della