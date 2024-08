Licola grave incidente all’alba | muore una bimba di 8 anni

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di domenica 25 agosto 2024) Stamattina, alle ore 5.20, sulla Domitiana, all’altezza dell’ex Ristorante Di Francia, c’è stato unche ha provocato la morte di unadi 8. Una Smart con a bordo una coppia di Secondigliano e due figlie si è ribaltata per cause ancora da accertare. Ladeceduta stava seduta in braccio allaunadi 8Il Blog di Giò.