Le serve più tempo per truccarsi che per fare il test del Dna | Rowling riaccende la polemica su Khelif

(Di domenica 25 agosto 2024) Ancora scontro acceso tra J.K.e Imane. La scrittrice dopo un lunghissimo silenzio ha twittato di nuovo mettendo nel mirino la pugile algerina protagonista di una accesaalle Olimpiadi di Parigi 2024: "È importante sottolineare che lanciare una campagna di pubbliche relazioni e applicare strati di trucco spesso richiede molto piùe impegno rispetto alla semplice pubblicazione dei risultati di undel DNA". Il riferimento è alla recente foto postata dalladove appare truccata. Di fatto dopo che l'avvocato dellaha annunciato di aver sporto querela anche contro l'autrice di Harry Potter per i suoi commenti “discriminatori”,ha rimosso 27 post su X, per poi scriverne uno molto velenoso proprio in queste ore.