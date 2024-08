Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 agosto | la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 25 agosto 2024) L’attentato a Solingen, in Germania, che ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre otto, è l’apertura di molti giornali. Spazio anche al “patto” Salvini-Vannacci per fermare lo Ius Scholae. Per lo sport, l’analisi dei primi risultati della seconda giornata di campionato e ancora tanto calciomercato