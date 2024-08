L’auto senza assicurazione ed il conducente senza patente | il drammatico retroscena dell' incidente mortale in cui ha perso la vita la bambina di 8 anni nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 25 agosto 2024)eraed il. E’ venuto fuori questo, dai primi accertamenti dei carabinieri, in merito all’stradale di stamattina, a Giugliano in Campania (Napoli) , dove una bimba di 8è morta e la sorella di 16è rimasta ferita. Erano 4 i passeggeria Smart Fortwo: la mamma, le due piccole ed il compagnoa donna che non è il