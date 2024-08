Latina manomettono il sistema di allarme e si introducono in casa | ladri fermati dal proprietario

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 25 agosto 2024), 25 agosto 2024-Il 24 agosto 2024, in, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia dihanno tratto in arresto due persone, classe 1987 e 1991, i quali dopo avere infranto il vetro e manomesso ildi, si introducevano all’interno di un appartamento asportando monili in oro ed oggetti vari. I malfattori, usciti dall’abitazione, si imbattevano neldiche nel tentativo di bloccarli unitamente ad altri familiari, veniva aggredito dagli stessi, causandogli lesioni. L’immediato intervento di diverse pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia diconsentiva di bloccare i due rapinatori e di recuperare la refurtiva celata in uno zaino. Gli arrestati sono stati condotti presso laCircondariale di, così come disposto dall’A.G.