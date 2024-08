Italia Under 16 doppio test con l' Inghilterra | dove vedere le partite in diretta

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 25 agosto 2024) Dopo l'19, che ha affrontato in amichevole la Slovenia (due vittorie: una per 2-0 e l'altra per 2-1), e l'17, che ha trionfato nella 43ª edizione della Telki Cup in Ungheria, prende il via anche la stagione della Nazionale16, che affronterà in un prestigioso