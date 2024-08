Israele attacca il Libano Hezbollah risponde con centinaia di razzi | dichiarato stato emergenza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2024) (Adnkronos) – Alba di tensione tra. L’Idf ha lanciato ?una serie di attacchi aerei? inoggi, domenica 25 agosto, prendendo di mira obiettivi appartenenti all’organizzazione terroristicain una mossa preventiva, ha detto il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) Daniel Hagari: il gruppo terroristico sarebbepronto per un attacco imminente contro i civili israeliani. ?Decine di aerei da guerra? hanno partecipato all’attacco, haHagari in una conferenza stampa, descrivendo l’attacco come “un atto di autodifesa per eliminare le minacce”. Poco dopo,ha annunciato di aver lanciato un attacco die droni su larga scala controcome rappresaglia per l’uccisione di uno dei suoi comandanti di alto livello a Beirut, facendo scattare le sirene dei raid aerei nel nord di