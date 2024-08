Infortunio Danilo ecco le CONDIZIONI in vista di Verona Juve Riuscirà a RECUPERARE?

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 agosto 2024), il brasiliano ci sarà o no domani sera in? Cosa filtra sulle sue: le ultime novità Come spiegato da Tuttosport, la presenza diè in forte dubbio per il match tradi domani sera a causa del trauma contusivo al tallone che lo costringe a continue sedute di ghiaccio. Il capitano rischia seriamente di